Ylenia Centra Studio Danza di Fiumicino è pronta a festeggiare il Carnevale

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – La scuola dicon due importanti appuntamenti dedicati ai suoi allievi. Si parte domenica 11 febbraio con la partecipazione alla 34° edizione del ‘”a Mare’’ (leggi qui), tradizionale appuntamento, organizzato dalla Pro Loco, che si terrà a, nelle vie del centro storico. Gli allievi si esibiranno in una coreografia sul tema ‘’Dalla terra al mare’’, contadini e pescatori che rappresenteranno la storia di, con protagonista la maschera simbolosca locale “Saltafiume’’. L’altro appuntamento è martedì 13 febbraio, all’interno della scuola, dove si svolgerà la tradizionale festa di chiusura del, in una sfida divertente fra allievi in maschera, deliziata dai dolci tipici carnascialeschi offerti ...

La ginnastica Ritmica Girasole ha partecipato a questa gara con Gaia Nigido per la categoria Allieve 2 e la piccola Ylenia Caretti che debuttava per la prima volta in una gara così importante. A ...La Ritmica Girasole ha presentato nella categoria Allieve 2 Gaia Nigido e la piccola Ylenia Caretti al debutto in una gara di così alto livello. Nella classifica regionale, la 12enne Gaia Nigido ...Ginnastica Ritmica, Gaia Nigido vola alle finali nel Torneo Gold Italia Fgi.