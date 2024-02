WWE | The Rock ha imposto che il match con Reigns si svolgesse a WM 40 piuttosto che in Arabia?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Romanvs. Theera inizialmente previsto per WrestleMania 39, ma a causa di frenetici impegni di quest’ultimo, non se n’è fatto più niente. L’incontro è ora più o meno confermato per l’edizione di quest’anno. Per aumentare l’entusiasmo, Theha confermato di aver in programma una resa dei conti con The Head of The Table. Naturalmente, questa rivelazione ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, molti sostenitori volevano che affrontassedopo WM. Tuttavia, la situazione si evoluta quando il People’s Champ ha sfidato Roman a SmackDown la scorsa settimana, dopo che Cody Rhodes aveva rinunciato ad affrontarea WM 40. Voci di corridoio Secondo rumor, inizialmente si pensava anche all’Saudita come destinazione dell’incontro tra i due ...

Wrestlemania XL: The WWE rubbed the fans in a wrong manner as they set The Rock vs Roman Reigns for the main event of Wrestlemania 40. Cody Rhodes thumped his authority in the recently concluded Royal ...WWE fans have been wondering what the plans for The Rock, Cody Rhodes, and Roman Reigns are for WrestleMania XL. Their questions will reportedly be answered at the upcoming WWE press event later today ...Il nuovo trailer del gameplay di WWE 2K24 rivela, fra le altre cose, che nel roster del gioco sarà presente anche il leggendario Muhammad Ali.