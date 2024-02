WWE | Possibili grandi annunci in chiave WM 40 durante la conferenza stampa odierna

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il main event di WM 40 è al centro delle discussioni da quando The Rock sembra aver scalzato Cody Rhodes come avversario di Roman Reigns. I fan sono furiosi e si sono schierati dalla parte dell’American Nightmare, riservando fischi al People’s Champ. In questi giorni sono circolate varie indiscrezioni sulla vicenda, compresa quella secondo cui tutto ciò sarebbe frutto di un preciso piano della WWE. Oggi, nel pomeriggio americano, è in programma a Las Vegas unadi presentazione di WM 40 che potrebbe riservare sorprese. Cosa farà la WWE? Secondo quanto evidenziato da Dave MeltzerWrestling Observer Radio, lain programma quest’oggi a Las Vegas dovrebbe riservare grosse sorprese inWM 40, con la WWE che renderà noti i piani ...