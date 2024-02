WWE | Nuovo trademark registrato | è in arrivo ‘Speed’ | nuovo show dal concept innovativo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La WWE è nota per le sue continue innovazioni, alcune fortunate e altre meno, ma che l’hanno resa il gigante globale che è oggi. E mentre la Road to WrestleMania procede tumultuosa come non mai, la compagnia ha recentemente depositato il marchio “WWE Speed” per unche sembra stia per essere lanciato. I dettagli Si è notato che prima di SmackDown, nel dicembre 2023, la compagnia ha organizzato alcuni incontri sotto la bandiera “WWE Speed”, con Superstar di tutti i brand che si sono sfidate. Uno di questi incontri ha visto Bronson Reed, talento appartenente a Raw, avere la meglio su Nathan Frazer di NXT. Durante l’incontro, accanto alla grafica “WWE Speed” era presente un conto alla rovescia con il limite a 5:00 minuti. La WWE ha presentato una richiesta diper il nome dello ...