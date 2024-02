WWE | Cody Rhodes domina il merchandise | mentre The Rock non decolla

Un po’ a sorpresa nel weekend, nel pieno delle polemiche social per l’intromissione di The Rock tra Cody Rhodes e Roman Reigns, è stato ... (zonawrestling)

In arrivo nella città del Nevada per la Press Conference con la WWE, The Rock riceve l'inaspettato supporto del lottatore heel di Friday Night SmackDown ...La WWE a volte è davvero brava a complicarsi la vita da sola. Dieci anni dopo aver fatto infuriare tutti per aver messo da parte l'allora Daniel Bryan, si sta ripetendo con Cody. Rispetto ad allora ci ...Al momento Drew McIntyre risulta essere uno dei top heel in WWE. Dopo Royal Rumble ha preso di mira CM Punk, il quale non potrà andare a WrestleMania, e seguendo la voce del popolo che vogliono Cody R ...