WTA Cluj-Napoca 2024 | Elisabetta Cocciaretto rimontata da Harriet Dart negli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si ferma aglididel Transylvania Opendi tennis, in corso di svolgimento a, in Romania, la corsa, numero 5 del seeding,e battuta dalla qualificata britannica, che si impone con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Nel primo set la britannica cancella una palla break in apertura, poi è brava a capitalizzare la prima opportunità offertale da, strappando il servizio all’azzurra a trenta nel sesto game.però non capitalizza il vantaggio e nel gioco seguente subisce il controbreak.torna a soffrire nel decimo game, quando annulla tre set ...