WTA Abu Dhabi 2024 | Rybakina e Krejcikova non tradiscono | continua la favola di Bucsa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Seconda giornata riservata agli ottavi di finale del WTA 500 di Abu. Un giovedì che presentava alcuni match interessanti tra big e sorprese impegnate in campo. L'incontro più combattuto è stato quello tra Elenae Danielle Collins: la testa di serie numero 1, all'ingresso nel torneo dopo il bye al primo turno, ha superato l'americana con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. La statunitense era partita forte nel primo set, concedendo le briciole al servizio: appena due palle del contro-break nel game del 5-4 dopo esser stata immacolata per tutto il parziale. La kazaka se l'è vista brutta anche nel secondo set, quando è andata due volte sotto di un break, ma è riuscita a rimontare subito sia sullo 0-1 che sul 2-3. La continuità maggiore nei turni di servizio è arrivata da metà terzo set in poi per conquistare così i quarti.