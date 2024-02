Wta 250 Cluj-Napoca 2024 | Errani schiacciasassi vola ai quarti | dominata Maria 6-0 6-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Saraschianta Tatjananel match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di. 6-0 6-1 in 59 minuti l’eloquente punteggio in favore dell’azzurra, che ha letteralmente dominato la gara earriva aisenza aver perso un set. Sara è stata perfetta al servizio nel primo set, basti pensare che non ha concesso nemmeno un punto alla tedesca nei suoi turni di battuta. In ricezione poi è stata cinica a sfruttare le chance concesse dalla sua avversaria, che ho dovuto capitolare tre volte su tre. Nel secondo set la musica non è cambiata, conche solo nel finale si è concessa un passaggio a vuoto concedendo l’unica palla break del match, prontamente annullata prima del 6-1 finale. L’esperta classe ’87 affronterà ora la vincente ...