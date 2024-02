Wizz Air apre un centro di formazione per piloti a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Air annuncia che nel 2024 aprirà undiper. La nuova struttura, da oltre 2500 metri quadrati, vedrà la luce a pochi passi dal Terminal 1 dell'aeroporto diFiumicino e ospiterà tre simulatori di volo completi per laperiodica di oltre 4800all'anno. L'investimento totale supererà i 38 milioni di euro. Le aule per lateorica e le briefing room occuperanno 1290 metri quadrati su due piani, mentre quasi 600 metri quadrati saranno dedicati alla preparazione pratica con tre simulatori di volo di ultima generazione per Airbus A320. Questo è il secondodiperAir: il primo è stato inaugurato cinque ...