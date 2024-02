Whirlpool-Arcelik | via libera provvisorio Antitrust Gb

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Viada parte dell'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma) per l'accordo trae Arçelik che porterà alla nascita di una nuova società, con il gruppo turco con una quota del 75% e della multinazionale americana al 25%. La decisione finale è attesa il 26 marzo. Secondo l'accordo,trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con i 7 stabilimenti e tutta la forza lavoro.conferirà due stabilimenti produttivi in Romania. L'Autorità britannica, dopo un iniziale stop per aprire un'indagine approfondita di fase 2, nella giornata di oggi ha dato un aggiornamento in merito alla transazione, rilevando "provvisoriamente che continuerà ad esserci una concorrenza significativa nei prossimi ...