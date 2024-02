Weekend a Cervinia | nel paese dove non manca mai la neve

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una certezza per chi ama sciare,offredensi di attività sportive in tutte le stagioni, buon cibo e hoteldedicarsi un po’ di benessere

Dopo la prima tappa stagionale a Les Deux Alpes (Francia), la Coppa del Mondo di Snowboardcross si sposta a Cervinia , in Italia, per un fine ... (oasport)

CERVINIA (VALTOURNENCHE) – Il ‘Winter tour’ di 105XMasters continua il suo viaggio nelle stazioni sciistiche più prestigiose d’Italia. Dopo il successo ...Le due gare veloci femminili in cartellone il prossimo weekend a Garmisch-Partenkirchen (Germania) sono state cancellate a causa del rialzo delle temperature che hanno compromesso la qualità della ..."Un'analisi approfondita della situazione" sarà effettuata la prossima estate in merito alle quattro discese libere inserite nel calendario provvisorio della Coppa del Mondo di sci per il prossimo nov ...