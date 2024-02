Vuoi un figlio? Fingi di voler abortire | e avrai supporto economico e psicologico

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aggiornamento dell’8 febbraio 2024 La regione Piemonte ha annunciato che raddoppierà i fondi per l’anno 2024 per finanziare il progetto “Vita Nascente”, gestito da associazioni anti-abortisti allo scopo di intercettare e dissuadere le donne in gravidanza dall’aborto volontario, tramite l’assegnazione di un budget destinato all’acquisto di pannolini, passeggini e beni per l’infanzia, e all’organizzazione di eventi di formazione per le gestanti. Oggi come allora, l’iniziativa è promossa dall’assessore Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia) e, rispetto ai 460 mila euro previsti dal 2022 (e di cui si dà conto e dettaglio nell’articolo che segue), si passa quindi ai 940 mila euro di soldi pubblici stanziati per il 2024. La notizia ripropone quindi la questione argomentata di seguito in occasione del finanziamento del 2022. In particolare: L’impiego di soldi pubblici in attività e associazioni ...