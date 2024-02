Volley superlega Giannelli prolunga per altri tre anni | così la Sir blinda il suo capitano coraggioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) PERUGIA – La prima notizia di mercato della Sir Susa Vim Perugia è un colpo da novanta. Continuerà ad indossare la maglia dei block-devils inper altre tre stagioni il palleggiatore Simone(nella foto) che ha detto: "Sono molto soddisfatto e molto contento di aver rinnovato con Perugia, una società che ha sempre grandi ambizioni. Spero che insieme ci potremo togliere altre grandi soddisfazioni e che potremo raggiungere nuovi traguardi. Sicuramente rispetto a trefa conosco meglio la città, l’ambiente e anche i tifosi. E posso dire che la cosa che non è mai cambiata in questiè il calore che gli sportivi hanno verso la squadra, bello averli al nostro fianco. Perugia fa parte della mia vita ormai e ne farà parte anche in futuro quindi direi che ci può stare". Da quando è protagonista a Pian ...