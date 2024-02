Volley In Prima Divisione femminile ligure Il Podenzana Tresana corsaro in trasferta Asfaltato il Rainbow

(Di giovedì 8 febbraio 2024)spezia 0LA SPEZIA: Gallinaro 2, Pasquali 0, Fiori 6, Hyka 3, Gigantesco 3, Capaccioli 0, Posati 12, Natale 3, Giani 1, liberi Stirbu e Ferro. Mazzocca.: Cariulo 3, Barbieri 11, Bacchini 8, Esposito 3, Leonardi 12, Boricean 9, libero Bruno; n.e. Allegretto, Giannoni F., Vené, Giannoni V. e Giubilato. All. Saccomani. Arbitri: Sabato e Pennetti. Parziali: 21/25 (26’), 13/25 (24’), 15/25 (23’) per una durata complessiva di un’ora e 13’. BARBARASCO – Ilbatte molto nettamente laSpezia a Vezzanoe appaia, alle spalle del Colombiera Ameglia, l’ Elsel Spezia (che però ha giocato una partita di meno) in ...

Il palleggiatore Simone Giannelli rinnova con la Sir Susa Vim Perugia per altre tre stagioni. Il presidente Sirci è soddisfatto del prolungamento del contratto, elogiando le qualità tecniche e umane d ...L’allenatore della squadra che milita in serie B1 ha firmato per altri tre anni: "Punto in alto e per me rimanere qui è un grande stimolo" ...L'allenatore Alessandro Puccini ha rassegnato le dimissioni dall'Ambra Cavallini Pontedera per motivi personali. La squadra ha già trovato un sostituto, Cosimo Becucci, che debutterà domenica prossima ...