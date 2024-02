Volley Club Cesena | Lucchi confermato Il tecnico | Accetto la sfida con entusiasmo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilraddoppia e per farlo prolunga di altri tre anni la collaborazione colCristiano, rilanciando così un progetto che a questo punto assume i connotati di una vera filosofia sportiva da radicare nel sodalizio, partendo dalla prima squadra che milita nel campionato di serie B1 femminile per scendere fino a tutte le compagini del foltissimo vivaio che conta in tutto un migliaio di atleti. Certo, i risultati aiutano, dal momento che la squadrate, aggiungendo sempre un tassello al proprio percorso di crescita ora, a ridosso dell’avvio del girone di ritorno, naviga con pieno merito in seconda posizione, ma le ragioni di fondo sono ben più profonde dei numeri di una classifica. Perché non è semplicemente con una striscia di buone vittorie che si ...

Non si ferma Diffusione Sport: nel campionato di Prima Divisione il Club Imola è caduto per 3-0 in casa del Calderara (25-20, 25-17, 25-22) lottando ... (sport.quotidiano)

L’allenatore della squadra che milita in serie B1 ha firmato per altri tre anni: "Punto in alto e per me rimanere qui è un grande stimolo" ...Novara è la prima squadra italiana di volley quest'anno a raggiungere una finale europea! Le ragazze di Bernardi soffrono e lottano sul campo di Wiesbaden, uscendone vincitrici per 3-1 (25-23 22-25 25 ...Grande successo per il Volley Club Frascati! Le ragazze frascatane hanno trionfato nella Coppa Lazio, dedicata alle squadre di serie C femminile, ...