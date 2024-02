Vittorio Menozzi si prepara le cose da dire in puntata al GF | web basito VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello stanno cambiando. Dopo la messa in onda della scorsa, infatti,si è definitivamente allontanato da Beatrice Luzzi, e si sta dedicando ad approfonla conoscenza di altre persone. Tra di queste c’è Greta Rossetti, con cui il giovane ha legato particolarmente. In queste ore, però, il ragazzo si è reso protagonista di un episodio un po’ increscioso, in quanto è stato beccato arsi i discorsi da fare nella prossimadel GF. Ecco cosa è successo.siil discorso da fare inal GF sul rapporto con Gretaè tra i concorrenti più introversi di questa edizione del GF. ...