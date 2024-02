Virtus I playoff valgono anche per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mancano nove partite alla fine della regular season di Eurolega. La Segafredo occupa da sola il terzo posto con 16 vittorie e, domani sera, ospitando il Monaco ha la possibilità di mettere ulteriormente in cassaforte questo piazzamento. I francesi stazionano in quarta posizione insieme con il Panathinaikos e il Fenerbahce e con una vittoria i bianconeri andrebbero 2-0 nei loro confronti. La cosa non guasterebbe dato che con i turchi il conto delle sfide è in parità, ma la differenza canestri non è a favore dei bolognesi, mentre i greci arriveranno sotto le Due Torri il 29 marzo. Va ricordato che, con la nuova formula, solo le prime 6 hanno la certezza di partecipare alche mette in palio il biglietto per la Final Four, mentre la settima e l’ottava se la dovranno vedere (formula playin, come nella Nba) con la nona e con la decima e solo chi vince in questo ...