Violenze sugli insegnanti | Rusconi Anp Lazio | “Le scuole hanno bisogno di un aiuto”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In esclusiva a Cityrumors.it, Stefano, presidente dell’Associazione nazionale presidi del: “Aspettiamo unconcreto. Mai abbassare la guardia” “Non ho colpito con l’intenzione di ucciderla, mi dispiace per quello che ho fatto e spero che si possa riprendere al più presto: ho agito perché ero sotto stress, da tempo mi sentivo sotto pressione per problemi legati alla scuola e non riesco neanche io a darmi una spiegazione”. Lo studente dell’Enaip di Varese di 17 anni, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una sua docente, lunedì scorso, nell’atrio dell’istituto, ha risposto così alle domande del gip del Tribunale dei minori di Milano che ha convalidato l’arresto. La sua situazione sarà giudicata nei prossimi giorni. Ma al di là dell’aspetto processuale, a preoccuparee ...