Violenza sessuale Aggredita e palpeggiata La salva una ragazza | proprio come 5 mesi fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Rientrava a casa. Aveva appoggiato la bici sulla rastrelliera, infilato la chiave nella porta. Ed è stata presa alle spalle.e abusata. Ancora una volta nella zona universitaria di Bologna unaha subito. Ancora una volta nei pressi di via Belle Arti, dove chi vive racconta della presenza costante di bivacchi di gruppi di giovani stranieri molesti, di nottate di risse e giornate di degrado. E ancora una volta, la prima a intervenire, per soccorrere la vittima, è stata un’altrache si trovava in un bar poco distante e che è corsa verso di lei quando ha sentito le grida disperate di aiuto. Erano le 21,40. La trentenne stava rincasando in via Bertoloni, quando è stata avvicinata alle spalle dal giovane, un somalo di vent’anni. Che, dopo averle rivolto degli approcci verbali, l’ha ...