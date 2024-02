Violenza di genere | in 250 al presidio in centro a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024). Più di 250 persone hanno partecipato aldi giovedì sera alle 18 in Largo Rezzara contro femminicidi edi. In strada spazio a canti collettivi, applausi, sagome con nomi delle vittime di femminicidio e fasce fucsia al braccio, simbolo della lotta alla. Una lettera agli uomini è stata letta da quattro donne, per dire “unitevi a noi, solo insieme potremo cambiare le cose”. Negli interventi le storie delle donne uccise da inizio anno, i dati e le forme dinella Bergamasca, la promessa di continuare ad esserci e essere sempre più per dire basta, mai più e non sei sola. Il prossimo appuntamento è in programma per l’8 marzo, proprio nel giorno della Festa della Donna.