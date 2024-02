Vincenzo Comunale | “Fare il comico a Sanremo è la cosa più difficile del mondo”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel corso della terza giornata di diretta Instagram Fanpage.it è intervenuto: "Fare un interventoè lapiùperché c’è una pressione mediatica tale che fa mancare il contesto, l’atmosfera, che è fondamentale per un".

Caserta. È per domani sabato 20 gennaio alle ore 17 il primo appuntamento del nuovo anno per “Il Salotto a Teatro ”, il ciclo di incontri tra i ... (casertanotizie)

Il Consiglio comunale, ieri, è stato dedicato al Question time su dodici interrogazioni e tre interpellanze messe all’ordine del giorno dal presidente Alessandro Di Mauro. In apertura dei lavori ...SERGIO RIZZO - L’Amministrazione comunale del Comune di Ceva ha salutato e ringraziato Giorgio Gonella e Marisanna Rolfo per il lavoro svolto presso l’ente pubblico cebano.Il presidente degli agenti immobiliari milanesi: «Servono norme urbanistiche certe, altrimenti gli investitori scappano». E sugli affitti brevi: «Non vanno demonizzati, ma ci guadagna solo il centro c ...