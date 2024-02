Vigilanza privata | dopo i commissariamenti in arrivo salari più alti per tutti Ma c’è il nodo degli appalti al ribasso nella pa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La raffica di interventi della magistratura su diverse grandi aziende dellaha innescato un effetto domino, in positivo, suidi tutto il settore. Pur di uscire dal controllo giudiziario disposto dalla procura di Milano, unol’altro i big hanno annunciato aumenti sostanziali: al momento offrono ai lavoratori paghe decisamente più alte rispetto a quelle dei competitor più piccoli, ferme al misero rinnovo contrattuale (140 euro lordi spalmati su quattro anni) sottoscritto lo scorso giugno. Paghe, di fatto, fuori mercato. Così la postura delle stesse aziende che per anni avevano frenato sull’adeguamento delle retribuzioni è cambiata. E ora, a poco più di sei mesi dall’accordo faticosamente raggiunto con i sindacatianni di trattative, un nuovo aggiornamento delle ...

ROMA — «Se non si alzano i salari, dovremo tornare alla mobilitazione». Più che un ultimatum, quello dei sindacati è una presa d’atto: il tavolo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro della ...Furto sventato alla EdilImpianti grazie all'allarme di Pratopol. Guardie e carabinieri hanno bloccato l'intruso, portato in caserma.2024 - L’assemblea legislativa regionale, durante la seduta di oggi, ha dato il via libera, con 27 voti favorevoli e 10 contrari, alla mozione n. 428, illustrata dal presidente della Prima commissione ...