VIDEO – Roma-Inter | i migliori undici di Inzaghi | Inter Chat

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Mancano due giorni alla partita contro la, alla seconda sfida stagionale con Romelu Lukaku. Simoneha in mente di affidarsi ai suoi fidati, aglitra cui figura ancora Matteo Darmian sulla ...

emozione e lacrime al L’ultimo saluto a Giacomo Losi , ex calciatore della Roma morto all’età di 88 anni. Presenti tanti ex giallorossi come Giancarlo ... (calcioweb.eu)

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

In questa edizione: Agricoltori, domani manifestazione a Roma, In Egitto nuovi colloqui per tregua a Gaza, Stop Maserati a Mirafiori, operai in sciopero, S ...‘Il coraggio dell’espressione’. L’evento promosso dalla Ambasciatrice della Romania a Roma S.E. Gabriela Dancau e dal presidente Associazione culturale “Doina Botez” Adrian Iancu. Recentemente, si è ...L'attore premio Oscar Russel Crow parteciperà gratis a Sanremo 2024. Sono 6 le date del suo tour estivo su e giù per l'Italia ...