Vicino il Samsung Galaxy A55 5G | con supporto per ricarica rapida da 25W

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pare che ilA55 5G verrà lanciato presto in Cina e che anche un ulteriore dispositivo, provvisoriamente chiamatoY55, possa fare il proprio debutto presto nel paese asiatico. Il principale motivo è che entrambi gli smartphone sono emersi nel database della piattaforma di certificazione cinese MIIT. Del resto, è stato individuato il dispositivo anche nella certificazione BIS, confermando il debutto in India. Adesso, è stato il nuovo telefono del colosso sudcoreano è stato individuato nel database FCC con il numero di modello SM-A556E/DS e l’ID FCC A3LSMA556E. Il database FCC conferma chefarà debuttare ilA55 5G con un doppio vassoio per schede SIM, rivelando, inoltre, che il device supporti l’adattatore con il numero di modello EP-TA800. Per quanto riguarda i ...