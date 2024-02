Viareggio | concertone e corso in notturna | folla sui viali a mare Esplode la festa del giovedì grasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Ala: è il giorno più colorato dell’anno ed è il secondomascherato in. Unall’insegna del divertimento, dei coriandoli e della musica. Alle 18 il triplice colpo di cannone ha dato il via alla sfilata delle opere allegoriche sui, alaNel pomeriggio, in piazza Mazzini antipasto della sfilata con Elio e Rocco Tanica in uno spettacolo di parole e musica. Una giornata infinita che, iniziata dalla mattina, con l’uscita dei giganti e delle mascherate dagli hangar della Cittadella, terminerà a mezzanotte ...