Viaggio nelle canzoni Matinée in biblioteca

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con le "Matinèe all’Artemisia", la rassegna che si tienesale dellacivica comunale "L’Artemisia" di via Centurelli 48, a cura dell’Associazione Amici dellae con il patrocinio del Comune di Bresso. Oggi, dalle ore 10, Adriano Radaelli, grande appassionato di storia locale, parlerà della canzone italiana – dagli anni Sessanta ai giorni nostri – all’incontro culturale dal titolo “Dai diamanti non nasce niente“, che cita un celebre verso della canzone di Fabrizio De Andrè “Via del campo“. Il tema è in particolare la prostituzione nella canzone d’autore. Si comincerà appunto da “Bocca di Rosa“ e “Via del Campo“ di Fabrizio de Andrè, per continuare con ledi Paoli, Jannacci, Valdi, Battisti, Giuni Russo e Dalla. La partecipazione all’evento è libera.