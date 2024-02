Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)DELL’8 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN CAMION CHE HA PRESO FUOCO NEL POMERIGGIO TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INVECE, SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA CI SONO CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE DI LATINA; IN CHIUSURA I CANTIERI: SULLA PROVINCIALE DOGANA, DA DOMANI 9 FEBBRAIO AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE ELETTRICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TUSCANIA; PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 1+900 AL KM 9+000, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA ...