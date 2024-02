Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)DELL’8 FEBBRAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FIRENZE-LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE SUI BINARI NELLA STAZIONE DI CHIUSI; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 45 MINUTI. E A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CAMION CHE HA PRESO FUOCO NEL POMERIGGIO ALL’ALTEZZA DEL KM 611 RESTANO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER 7 KM TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE ...