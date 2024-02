Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)DELL’8 FEBBRAIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CAMION CHE HA PRESO FUOCO NEL POMERIGGIO ALL’ALTEZZA DEL KM 611 RESTANO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER 8 KM TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL BIVIO PER VIA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CASSIA VEIENTANA, A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA ...