Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 8 febbraio 2024)DELL’8 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE EPR CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DELLA RPESENZA DI UN CAMION IN FIAMME AL KM 611 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE SUD; CI SPOSTIAMO POI SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO, RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI TRANSITA CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral