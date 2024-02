Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 8 FEBBRAIO ORE 10:20 SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VILLANOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO CODE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA SALARIA, AURELIA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE A SUD DELLA CAPITALE, DOVE SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA'.