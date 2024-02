Via Borgo Palazzo | al via la sistemazione delle aree pubbliche

Per molti è ancora una regione misteriosa e non molto nota, in realtà conserva una tradizione e una storia senza tempo . La Ciociaria è un territorio ... (funweek)

Parlano alcuni residenti di Borgo Vecchio, stanchi del dover convivere con una pozza di acqua di fogna a cielo aperto. Nuovo blocco stradale in via Archimede.Gli alunni delle scuole primarie di Legnano prendono parte al progetto con tema "Mondo degli animali" per riscoprire il valore della manualità e la loro creatività ...Sanremo è una delle mete da non perdere della Riviera dei Fiori. Qui, infatti, viene organizzato a febbraio il celebre Festival della Canzone Italiana, ma non solo. Il suo centro storico è davvero aff ...