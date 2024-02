Verso Milan-Napoli | Mazzarri pronto a spiazzare tutti | mossa a sorpresa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Emergenza in vista dela San Siro: Waltercorre ai ripari e prepara una rivoluzione mai vista prima. Ilsarà impegnato domenica sera contro il, ore 20:45 allo stadio San Siro. Una trasferta delicatissima per gli uomini di Walteralla ricerca di un posto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una versione tutta nuova e da scoprire che la compagine partenopea non ha affatto voglia di lasciarsi scappare. Stefano Pioli può, invece, avere un’opportunità d’oro: vincere contro ilvarrebbe a dire terzo posto consolidato, causa allungo corposo sull’Atalanta, e pressione sulla Juventus seconda e sempre più lontana dal sogno scudetto. Gli uomini di Pioli sembrano essersi ripresi dopo una prima parte di stagione in colore ...

La squalifica di Reijnders obbligherà Pioli a cambiare il centrocampo per la super sfida di domenica sera contro il Napoli. Al posto dell’olandese ci sarà il ritorno da titolare di Ismael Bennacer: ne ...Notizia importantissima in vista del big match di domenica, tifosi in apprensione per la possibile assenza del campione.Napoli, altro che titolarissimi di Mazzarri C'era una volta il Napoli dei titolarissimi. Walter Mazzarri studia altre novità per il suo Napoli. Il tecnico lavora a Castelvolturno per preparare la gara ...