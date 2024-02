Venturelli e Cardillo atto secondo Chance tricolore per il pugile di Duran

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Venerdì della prossima settimana, 16 febbraio, torna la grande boxe al Palapalestre. Al centro del programma, allestito da Massimiliano, l’attesissima rivincita valevole per il campionato italiano dei pesi massimi tra l’imbattuto detentore trentaquattrenne Gianmarco(11-0-2; 2 ko), di Cassino, e lo sfidante di casa, l’altrettanto imbattuto coetaneo Emanuele(7-0-1; 1 ko), della Pugilistica Padana. I due si sono già affrontati il 25 marzo dello scorso anno e al termine di un combattimento intensissimo venne sancito un verdetto di parità che lasciò entrambi i contendenti insoddisfatti. In verità, soprattutto, il quale aveva accumulato un chiaro vantaggio nelle prime cinque riprese per poi calare alla distanza e commettere il fatale errore di accettare il combattimento alla corta ...