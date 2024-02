Ventura | «Questo Torino è il più forte dell’era Cairo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Giampiero, ex Ct dell’Italia e allenatore del, ha parlato a La Stampa proprio dell’obiettivo Europa dei granata Giampiero, ex Ct dell’Italia e allenatore del, ha parlato a La Stampa proprio dell’obiettivo Europa dei granata. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO EUROPA – «Più che dichiarato, direi logico:Toro è il piùda quando al timone della società c’è il presidenteper poter pensare ad un finale importante: Inter, Juve, Milan e Atalanta sono da Champions, il Napoli può rientrare in corsa per i primi quattro posti. Poi, c’è grande incertezza». ATTACCO – «Vi faccio una domanda: in quanti possono contare su un attacco migliore di quello formato da Zapata, Sanabria e Pellegri? Al massimo due o tre, ...