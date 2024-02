Veneto | uno studente su tre subisce atti di bullismo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– La Regione, durante l’anno scolastico 2022/2023, ha eseguito un monitoraggio per analizzare i numeri dele del cyber. Dai dati ricavati, risulta una scena quasi impietosa. Coinvolti più di 18mila studenti esse della regione per questo monitoraggio. Il report del «Monitoraggio dele del cyber» è stato condotto in seguito ad una nota ministeriale all’interno del progetto Piattaforma ELISA.in: i dati Dai dati ricavati dal monitoraggio si evidenza quanto segue. Quasi unosu tre (il 29%) ha dichiarato di essere stato vittima dialmeno una volta nei 2-3 mesi precedenti alla ...