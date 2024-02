Veiga fa ancora infuriare Napoli | passaggio in Serie A ed ennesima delusione per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovo sviluppo di mercato in vista: per rinforzare il centrocampo, il club diA vuole fare lo sgambetto al. Il direttore sportivo del, Mauro Meluso, ha voglia di rinforzare il centrocampo per garantire, nella prossima stagione, un filtro migliore tra difesa ed attacco. Il reparto, in questa annata calcistica, è stato decimato dalle prestazioni sottotono di Piotr Zielinski, prossimo all’addio ed alall’Inter a parametro 0, dall’assenza di Frank Anguissa per mezzo della partecipazione alla Coppa d’Africa e dall’addio di Elijf Elmas, trasferitosi al Lipsia. Mauro Meluso deve rinforzare la squadra nel suddetto reparto e per farlo ha bisogno anche del gradimento da parte del calciatore. Riguardo a quest’ultimo aspetto, protagonista dell’ultima finestra di mercato estiva, lato ...