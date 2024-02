Val bene una messa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A volte raccontare il nostro lavoro, e le opportunità magnifiche che regala, è un esercizio complesso. Di sicuro lo è quando le esperienze sono tante, concentrate e diversificate, e portano a vivere momenti meravigliosi con persone interessantissime e diverse, in poche ore. Distillare tutto quello che ascolti, capisci, impari, assaggi e pensi è complicatissimo e la frustrazione di non riuscire a restituire a chi ti legge quella magia nel quale sei stato immerso ti impedisce di essere completamente felice. È quello che sta succedendo dopo tre giorni parigini densissimi e entusiasmanti, dove la scoperta di luoghi, volti e storie è stata superiore a ogni possibile aspettativa. Al centro di tutto rimangono, come sempre, le persone, che nel tempo sono diventate dei riferimenti e che a ogni viaggio ci permettono di conoscere nuove realtà e di entrare in contatto con i professionisti e gli ...