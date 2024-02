Uzzeni | «Sapevo che John Travolta avrebbe indossato le nostre scarpe Per Sanremo non lo abbiamo pagato noi»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Ero in prima fila all'Ariston e indossavo le stesse»Il patron della U-Power: «Ero in prima fila all'Ariston e indossavo le stesse. Oggi a Ventimigliagirato uno spot cone Diletta Leotta»

L'esibizione di John Travolta a Sanremo diventa un caso. Non solo i meme, gli sbeffeggiamenti sui social, le critiche all'imbarazzante "qua qua dance" fuori dall'Ariston ...Cita anche Jimmy Fallon, il Fiorello americano da cui derivano i rituali dissacranti alle star di Viva Rai2!. Non sempre Jimmy centra la gag, dice, poi è stato un passo falso in mezzo a tante cose ...Il patron della U-Power: «Ero in prima fila all'Ariston e indossavo le stesse scarpe. Oggi a Ventimiglia abbiamo girato uno spot con John e Diletta Leotta» ...