Utile Credit Agricole in Italia nel 2023 sale a 1 | 3 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il gruppoinha registrato nelun risultato netto aggregato di 1.310 milioni di euro (+19% anno su anno), di cui 1.043 milioni di pertinenza del Gruppoche ha realizzato undi 8,3. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a circa 100di euro e una raccolta totale pari a 331di euro.segna, invece, unnetto a 708 milioni di euro, in crescita del +26,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che includeva per la banca oneri derivanti dall'acquisizione di Creval per 20 milioni di ...