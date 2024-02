Use | amarezza dopo il ko | Sbagliato l’approccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un passo indietro per l’Use Rosa. La sconfitta contro il Giussano è stata pesante per il morale e ha lasciato tanto amaro in bocca intorno all’ambiente. Nell’arco dei 40 minuti infatti, il gioco della squadra di coach Alessio Cioni ha lasciato molto a desiderare, non dando mai segno di riuscire a farcela. Lo stesso coach Cioni ha analizzato la partita soffermandosi su alcuni dettagli che secondo lui hanno fatto la differenza. "Giussano ha meritato – esordisce Alessio Cioni – ci ha messo più voglia sin dall’inizio. In settimana avevamo preparato la partita sulla loro straniera che, poi, non ha giocato e questo, oltre ad averci creato qualche problema tecnico per il dover riadattare le situazioni che avevamo studiato, ha influito forse anche nelalla partita, aspetto da unire al fatto che venivamo da una vittoria importante contro ...