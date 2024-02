Urso | ' ultimo confronto su ex Ilva | commissari pronti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bisogna "anche attendere ilcon gli azionisti, che è tutt'ora in corso, e che potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo, occupazionale e la riconversione ambientale. Ma la strada per l'amministrazione straordinaria è stata aperta. Ove non ci fossero nel frattempo altre soluzioni, altrettanto significative per le garanzie sul rilancio industriale e occupazionale, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese procederemo nella direzione delamento". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, dopo il suo intervento in commissione Industria al Senato dove sono in esame i decreti sull'ex. "Tutti gli strumenti per ilamento sono stati attivati", ha sottolineato ...