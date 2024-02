“Urla dalle foibe“ Viaggio teatrale nella memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le voci di chi è sopravvissuto alla terribile esperienza dellee quella di chi, figlia di scomparso, non si è mai rassegnata a non sapere che fine avesse fatto il padre. Sono quelle che prenderanno vita nello spettacolodal titolo ““, che verrà portato in scena oggi alle 21Sala della Cultura di via Italia dagli attori della compagnia Pandemonium Teatro. Le vicende del confine orientale saranno al centro anche di due incontri: oggi alle 21 a Monza nell’auditorium di via Berchet lo storico Giorgio Federico Siboni terrà la conferenza “Dall’irredentismo a Osimo (1866-1975) - Una storia italiana“, mentre lunedì a Palazzo Terragni a Lissone Toni Capuozzo parlerà di “Giorno del Ricordo - Per non dimenticare“. F.L.