Uomo spara dal balcone | terrore a San Giovanni a Teduccio | polizia sul posto

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Panico questa mattina a San, periferia Est di Napoli: unha cominciato are dal. Sulladi Stato, che ha chiuso la strada e sta cercando di parlare con l'

situazione confusa e ancora con un bilancio non chiaro e da definire, l’unica certezza è che l’assalitore è stato ucciso Una scenario da film ... (notizie)

Roma , sparatoria a Corviale : ucciso 33enne , ferito un altro uomo. Caccia a una Panda bianca Almeno 11 colpi di pistola esplosi in strada. Paura ieri ... (tpi)

Il 10 febbraio dello scorso anno freddò a colpi di pistola un ignaro 65enne che stava passeggiando per il centro del paese e poi crivellò di colpi ... (secoloditalia)

Spara alla moglie e si barrica in casa, poi esplode colpi di pistola dal balcone. Sono minuti terribili nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli dove ci sarebbe stato un femminicidio all’inte ...Panico questa mattina a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: un uomo ha cominciato a sparare dal balcone. Sul posto la Polizia di Stato, che ha chiuso la strada e sta cercando di parlare ...ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per tre uomini, gravemente indiziati ...