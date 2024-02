Uomo armato barricato sul balcone di casa a Napoli | avrebbe ucciso un familiare | polizia sul posto

Terrore a San Giovanni a Teduccio , in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. Dalle ... (ilmattino)

Un uomo armato si è barricato in casa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. E' quanto riferito dalla Questura. Sul posto gli agenti per ricostruire quanto accaduto e se all'interno dell' ...Un uomo è al momento barricato nella propria abitazione a San Giovanni a Teduccio, quartiere a est di Napoli. Secondo quanto apprende LaPresse, l'uomo - di ...Terrore a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. Dalle prime ricostruzioni ...