Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 8 02 24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bene, direi che laodierna dici ha spiegato in maniera molto chiara e limpida come mai nella registrazione successiva a questa, che avviene proprio l’indomani rispetto a quanto visto oggi, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza abbiano deciso di abbandonare il programma insieme: praticamente sono stati elegantemente messi alla porta da Queen Mary. L’anzianità di servizio dei due personaggi in questione gli ha evitato di essere proprio fisicamente trascinati fuori, come avvenuto qualche mese fa ad Elena Di Brino e il prode Maurizio Laudicino, ma diciamo che ogni intervento della DeFy oggi era volto a percul*rli e al contempo fargli capire che gli conveniva sloggiare di loro sponte senza costringerla a usare le maniere forti. “Quando l’hai scoperto questo amore per Roberta, negli ultimi 5 giorni?”, “Roberta ma ...