Uomini e Donne | anticipazioni 8 febbraio | Mario riesce a riappacificarsi con Ida?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 8 febbraio 2024): ieri abbiamo visto tra l’altroPlatano eliminareCusitore, perché ancora una volta è arrivata una segnalazione contro di lui.si è stancata e glielo ha detto a chiare lettere (ma è stata rimproverata per la sua ingenuità dal corteggiatore Sergio Berni, col quale c’è stato un appuntamento, che è andato benissimo). Vedremo se cambierà qualcosa. Le vicende di, come ormai sapete voi fan del programma, riguardano da tempo il Trono Classico. A proposito del Trono Over di chi si parlerà? Scopriamolo insieme! Prima però, parliamo proprio di: ...