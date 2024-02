Università | per 56 | 2% docenti risorse diminuite

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 97% professori ha riscontrato problemi di abbandono Nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese legenerali destinate all’istruzione sono secondo i professori universitarinel 56,2% dei casi, rimaste invariate nel 21,3%, mentre sono aumentate per il 22,5%. Ledestinate in particolare all’istruzione universitaria sono scarse per più di un docente su