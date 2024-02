Ungheria | Boschi | ‘risposta Farnesina su Salis non all’altezza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"Non siamo soddisfatti della relazione del ministro Tajani, come non lo è stato il padre di ilariache ha detto di essere stato lasciato solo da questo Governo. L?approccio tecnico burocratico è inadeguato di fronte a una vicenda in cui è invece in gioco la credibilità delle istituzioni europee e la dignità dell?Italia, per noi che crediamo nell?ideale europeo e nello Stato di diritto?. Così la deputata di Italia viva Maria Elena, intervenendo in Aula sull?informativa urgente del ministro Antonio Tajani. ?Le condizioni disumane che vive in carcere Ilaria, e di cui i vostri uffici sono a conoscenza da mesi senza che sia stato fatto nulla, sono inaccettabili -ha aggiunto l'esponente di Iv- e la risposta dellanon è all?altezza della storia di civiltà del nostro Paese e della nostra tradizione diplomatica.è detenuta inin attesa di giudizio da un anno e ancora non sappiamo il motivo per cui è in carcere. Se anche fosse colpevole avrebbe diritto a un trattamento umano e se qualcuno di voi pensa che sia giusto che sia in carcere perché è stata trovata in un taxi con una persona ricercata allora vuol dire che la tradizione garantista di Forza Italia è morta sepolta. Forse non volete disturbare Orban, il vostro principale alleato in Europa. Se inè stato violato lo Stato di diritto dovreste smettere di mandare i soldi dei cittadini italiani alle imprese ungheresi e interrompere il trasferimento delle risorse europee all?, perché non si può essere sovranisti solo quando fa comodo. Tajani rappresenta tutti gli italiani e deve riportare in Italia Ilaria".