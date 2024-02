Una settimana di consulenze e screening cardiologici gratuiti

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le malattie cardiache rappresentano una delle principali sfide della salute pubblica nel mondo moderno. Non solo sono tra le principali cause di ricovero ospedaliero e di mortalità, ma influenzano anche in modo significativo la qualità della vita delle persone colpite e impongono un pesante carico economico sui sistemi sanitari globali. Tuttavia, molte di queste malattie possono essere prevenute o ritardate attraverso un’adeguata gestione dei fattori di rischio e uno stile di vita sano. La prevenzione delle malattie cardiache riveste un ruolo fondamentale nel contrastare questa epidemia crescente. Investire nella prevenzione non solo aiuta a ridurre il numero di nuovi casi, ma può anche migliorare la prognosi per coloro che sono già affetti da patologie cardiovascolari. Inoltre, promuovere la consapevolezza sui fattori di rischio e sulle misure preventive può incoraggiare un ...